Koeman spreekt van geflatteerde bekernederlaag: ‘Zijn hard afgestraft’

,,We zijn hard afgestraft en hadden een beter resultaat verdiend. We hebben een hoop kansen gehad en speelden goed. Maar we vertrekken met een slecht resultaat”, zei Koeman na afloop van de eerste wedstrijd in de halve finales. ,,De uitslag is niet representatief voor wat we hebben gezien op het veld.”

FC Barcelona had de laatste zes duels nog gewonnen. ,,Ik denk niet dat dit ons zal beïnvloeden. We gaan door met dezelfde mentaliteit en toewijding”, aldus de trainer. ,,En als wij thuis spelen, dan zijn wij als Barça tot alles in staat.”

Koeman heeft met de Catalanen een zeer drukke periode achter de rug. ,,We hebben dit jaar jaar al elf wedstrijden buitenshuis gespeeld en ik zou voor deze resultaten hebben getekend. Natuurlijk had ik liever een van die wedstrijden verloren en deze gewonnen. Maar ik kan het team niets verwijten.”

Zaterdag komt FC Barcelona in La Liga in actie tegen Deportivo Alavés. Drie dagen later is Paris Saint-Germain al de tegenstander in de Champions League. De return tegen Sevilla is op 3 maart.

