Koeman verwachtte titelstrijd niet meer: ‘We hebben de touwtjes in handen genomen’

Koeman beseft dat zijn ploeg voor de landstitel een foutloze slotreeks nodig heeft. ,,Het team dat kampioen wil worden, moet alle resterende duels zien te winnen’’, aldus de Nederlander op de voorbereidende persconferentie. ,,Mijn ploeg is mentaal erg sterk, ze zijn enorm gefocust. Niemand denkt dat we er nu al zijn. We mogen niet falen, maar we staan al langer onder enorme druk. We hebben ieder punt keihard nodig.’’

Te beginnen donderdagavond, als Granada op bezoek komt in Camp Nou. ,,De koppositie zou een beloning voor ons zijn, maar we moeten die wedstrijd eerst nog winnen. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat we nog om de titel zouden strijden. Het is geweldig dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen.’’ Desondanks bombardeert Koeman zijn ploeg nog niet tot titelfavoriet. ,,De nummer één is de favoriet, dat zijn wij dus niet.’’

Volledig scherm Koeman omhelst Messi. © Getty Images

Barça staat momenteel derde met 71 punten, maar kan koploper Atlético Madrid (73 punten) en Real Madrid (71 punten) met een zege dus passeren. ,,Het is indrukwekkend dat we vijftien van de laatste zeventien wedstrijden hebben gewonnen’’, is Koeman vol lof. ,,We hebben de touwtjes in handen genomen nadat de concurrentie punten morste. We hebben enorm veel vertrouwen in onszelf.’’

Na donderdag telt la Liga nog vijf speelronden. Barça treft naast Granada ook nog Valencia, Atlético Madrid, Levante, Eibar en Celta de Vigo. Ook nummer vier Sevilla is nog in de race. De ploeg van Luuk de Jong staat vierde met zeventig punten.

Koeman looft ‘beste’ Frenkie de Jong Ronald Koeman is onder de indruk van de prestaties van Frenkie de Jong, die het spel van Barça bij de hand neemt. ,,Voor mij is deze De Jong beter dan bij het Nederlands elftal en Ajax. Oranje is niet te vergelijken met LaLiga. Hij heeft zich ontwikkelt en draait een geweldig seizoen. Hij valt aan, verdedigt en is daarmee een belangrijke speler voor ons.’’

