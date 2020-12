Koeman voor topper tegen Sociedad: ‘Accepteren dat we niet alles kunnen winnen’

La LigaFans van FC Barcelona moeten leren leven met de realiteit dat FC Barcelona niet iedere wedstrijd meer als favoriet in gaat. Dat beweerde Ronald Koeman voorafgaand aan het duel met Real Sociedad, woensdagavond in Camp Nou.

,,De druk is hier enorm, iedereen eist dat je elke wedstrijd weet te winnen”, zei Koeman. ,,Maar de situatie van de club is momenteel anders en men moet accepteren dat we niet altijd kunnen winnen.”

Koeman staat achtste in La Liga en heeft met zijn ploeg slechts vijf van de elf gespeelde wedstrijden gewonnen. ,,We kunnen tot nu toe niet tevreden zijn met onze resultaten. We hebben wedstrijden verloren die we niet hadden mogen verliezen. We proberen dingen te verbeteren en het resultaat dat we onlangs behaalden was erg belangrijk”, aldus Koeman, refererend aan de 1-0-overwinning op Levante.

,,Het team werkte hard en toonde een goede instelling. Ik hoop dat de drie punten ons de gemoedsrust geven die we nodig hebben voor de wedstrijd van woensdag.”

Koeman kreeg na de benauwde zege op Levante kritiek op zijn spelopvatting. Hij wisselde aanvaller Antoine Griezmann voor een extra verdediger, Samuel Umtiti. ,,Ik kan kritiek begrijpen als je vier of vijf wedstrijden verliest, maar onlangs kreeg ik kritiek omdat ik in de slotfase een verdediger had ingebracht. Dat begreep ik niet, omdat we gewoon wilden winnen.”

Real Sociedad, onlangs tegenstander van AZ in de Europa League, is de koploper in La Liga. Atlético Madrid, dat ook 26 punten heeft, speelde wel twee duels minder.