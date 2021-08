Koeman wil Mbappé ook wel bij Barcelona: ‘Maar zoveel geld voor een speler is waanzin’

Ronald Koeman mengde zich zaterdag gekscherend in de strijd om de Franse topspeler Kylian Mbappé. ,,Ik zou Mbappé ook wel in mijn team willen hebben”, zei de Nederlandse trainer van FC Barcelona bij een persconferentie ,,Iedereen probeert de vaardigheden in zijn team te verbeteren en als een club met deze speler verbetert, is dat geen probleem”.

Barcelona’s rivaal Real Madrid zou Mbappé van de Franse club Paris Saint-Germain willen overnemen. De Spanjaarden zouden volgens de Franse media inmiddels al 180 miljoen voor de sterspeler over hebben. Koeman noemde de prijzen die rondgaan in de media absurd. ,,Zoveel geld voor een speler, terwijl we weten dat zoveel mensen economische zorgen hebben, is waanzin”.

Koeman snapt ook dat fans graag zien dat Barcelona zulke aankopen zou doen, maar dat kan niet vanwege de financiële situatie bij de club. ,,Ik begrijp dat het frustrerend is, maar we moeten realistisch zijn. De club kan economisch nu niet concurreren met clubs als Paris Saint Germain, City of United. We weten het. Zo is het, we moeten het accepteren en proberen dingen te veranderen en verbeteren. Maar het zal tijd kosten, het is niet iets dat van de ene op de andere dag zal veranderen”, zei hij.

Barcelona heeft de financiële middelen nu niet. ,,We kunnen niet terug naar vroegere tijden. We werken nu met veel jonge spelers, die tijd nodig hebben om het beste van zichzelf te geven. Pedri zal op 17-jarige leeftijd niet hetzelfde zijn als op 24-jarige leeftijd”, voorspelde Koeman. Hij wil echter niet spreken van een overgangsseizoen. ,,We zitten bij een club waar je altijd een winnaarsmentaliteit moet tonen.”

