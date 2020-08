‘Koeman wordt geen trainer van Barça als ik president ben’

Victor FontDe presidentsverkiezing bij FC Barcelona is pas over een jaartje, maar nu al dreigt de nog altijd niet officieel aangestelde Ronald Koeman de inzet te worden in de strijd om de macht in Camp Nou. Een van de kandidaten, Victor Font, geeft vandaag in AS aan dat hij niet met Koeman als trainer van Barcelona wil werken.