Kompany krijgt bekende van City naast zich bij Anderlecht

Slechtste seizoen ooit

De Brusselse club heeft een van de slechtste seizoenen ooit achter de rug en is als zesde geëindigd in de Jupiler Pro League. ‘Paars-wit’ speelt daardoor komend seizoen geen Europees voetbal. Kompany moet de club weer omhoogbrengen en krijgt een uitgebreide staf. Davies krijgt daarin een sleutelrol. ,,Toen Vincent mij vroeg om met hem naar Anderlecht te komen, heb ik niet getwijfeld. We starten hier een prachtig project: Anderlecht opnieuw brengen waar het thuishoort, met een accent op de ontwikkeling van talentvolle jeugdspelers’', aldus Davies.



In de technische staf is ook Karim Belhocine opgenomen, als assistent van Kompany. Belhocine was de laatste weken van dit seizoen tijdelijk hoofdtrainer, na het vertrek van Fred Rutten in april.