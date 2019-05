Kompany neemt na elf jaar afscheid van Manchester City

Als aanvoerder van de ‘Citizens’ mocht Kompany na de klinkende zege op Watford (6-0) zijn twaalfde prijs in Engelse dienst in ontvangst nemen. Vorige week had de ploeg van manager Pep Guardiola al de Engelse titel geprolongeerd.



Via een open brief op Facebook liet Kompany zondag weten dat hij vertrekt bij City. ,,We hebben een fantastisch seizoen afgesloten. Mijn elfde als een ‘Blue’. En ik kan niet geloven dat ik dit schrijf... maar dit was ook mijn laatste als speler van City.’’



Kompany verhuisde in 2008 van Hamburger SV naar City. Met de lichtblauwe formatie uit Manchester veroverde de verdediger vier landstitels, twee keer de FA Cup, vier keer de League Cup en twee keer het Community Shield. Door blessures miste hij de afgelopen jaren heel wat wedstrijden.