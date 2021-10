‘Komst van Haaland heeft hoogste prioriteit bij Manchester City’

The Times schrijft dat Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Haaland, naar verwachting in januari gaat onderhandelen met City. Manager Pep Guardiola heeft na het vertrek van Sergio Agüero weinig echte spitsen meer in zijn selectie zitten. Alleen de Braziliaan Gabriel Jesus is een nummer 9, maar City wil graag een spits van wereldklasse hebben. Afgelopen zomer lukte het niet om Harry Kane over te nemen van Tottenham Hotspur. De komst van Haaland heeft volgens The Times “de hoogste prioriteit”.