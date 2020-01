‘Koning’ Maradona coacht voortaan vanuit een troon

FA Cup Cocu moet met Derby County op herhaling na blamage bij Northamp­ton

0:47 Derby County moet in de vierde ronde van FA Cup op herhaling. De ploeg van trainer Phillip Cocu en aanvoerder Wayne Rooney, die uitkomt in de Championship (het tweede niveau van Engeland), blameerde zich vrijdagavond tegen Northampton Town, een club uit League Two (het vierde niveau). Na de 0-0 in het Sixfields Stadium van Northampton volgt binnenkort een replay op Pride Park.