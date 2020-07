Koning van de assist: Messi op eenzame hoogte, Nederlander en Ajacied in top 25

21ste eeuwLionel Messi rijgt deze jaargang de assist aaneen, Thomas Müller brak dit seizoen een assistrecord in de Bundesliga... Wie is deze eeuw nu eigenlijk de koning van de assist? Een overzicht van de beste voorbereiders van de 21ste eeuw.

Het zal weinig verbazing schetsen: Lionel Messi is volgens Transfermarkt sinds de eeuwwisseling de koning van de assist. De Argentijn bereidde in zijn imposante loopbaan liefst 323 treffers voor. Geen enkele speler kan daaraan tippen. In dienst van FC Barcelona was hij 275 keer degene die de beslissende pass gaf. Hij deed dat 48 keer voor de nationale ploeg van Argentinië. In La Liga staat de teller dit seizoen op het krankzinnige aantal van twintig.

Achter Messi, die op eenzame hoogte assists aaneen rijgt, ontspint zich a jaren een felle strijd om de discutabele vermelding 'best of the rest'. Op dit moment staat Messi's eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo op de tweede plaats wat betreft assists. De Portugees bereidde 258 treffers voor. Hij wordt op de huid gezeten door Luis Suárez en Mesut Özil, die respectievelijk 256 en 253 keer de beslissende voorzet gaven. Özil legde daarvoor met name de basis in zijn gloriejaren bij Real Madrid en zijn beginperiode bij Arsenal. De laatste jaren is de Duitser slechts een schim van de topaangever die hij ooit was.

Luis Suárez.

Suárez, derde op de lijst, legde de basis van zijn hoge aantal assists op de Nederlandse velden. Als talent bij FC Groningen stond hij aan de basis van zeven doelpunten, bij Ajax gaf hij 68 assists. In Barcelona is hij inmiddels uitgegroeid tot gewaardeerd aanvalsmaatje van Lionel Messi. In 277 duels voor Barça bereidde hij 109 doelpunten voor.

Arjen Robben zorgt als enige voor een oranje tintje in de top 25 beste aangevers van de 21ste eeuw. In 703 wedstrijden bereidde hij 193 keer een doelpunt voor, goed voor een vijftiende plaats op de ranglijst. De uit zijn voetbalpensioen terugkerende aanvaller kan bij FC Groningen zijn assisttotaal van vijf proberen op te krikken. De oud-speler van PSV, Chelsea en Real Madrid gaf veruit de meeste assists in Duitse dienst: bij Bayern München deed hij dat 101 keer.

Robben als speler van Bayern München.

Ook Ajacied Dusan Tadic behoort tot de beste aangevers van de eeuw. De Serviër bezet de negentiende plaats met 185 assists, waarmee hij Andrés Iniesta (182) nipt voor blijft. De aanvoerder van Ajax gaf tot nu toe 45 assists in dienst van zijn huidige werkgever en bereidde 36 en 32 goals voor als speler van FC Twente en FC Groningen. Dit vroegtijdig gestopte seizoen voerde Tadic met vijftien assists het eredivisieklassement aan.

Müller

Thomas Müller brak dit seizoen het recordaantal assists in de Bundesliga, door liefst 21 keer aangever te zijn. Op de ranglijst van deze eeuw bezet hij de negende plaats. 224 keer werd hij bedankt voor zijn beslissende pass. Daarmee blijft hij onder meer grootheden als Robben, Kevin de Bruyne (200 assists) en Andrés Iniesta (182 assists) voor.

In de eredivisie wierp Hakim Ziyech zich de laatste jaren op als de koning van de eindpass, als speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax. Met name bij laatstgenoemde club drukte hij qua cijfers flink zijn stempel. Desondanks komt hij bij lange na niet in de buurt van de assistkanonnen van de Europese velden. De miljoenenaankoop van Chelsea verlaat Amsterdam met een totaal van 131 assists op zijn CV.

Met 174 assists deze eeuw valt Wesley Sneijder net buiten de top 25. Hij hijgt Karim Benzema en David Beckham (beiden 176) in de nek, maar het is niet genoeg voor een topklasseirng. De recordinternational van het Nederlands elftal bereidde in de nationale ploeg 31 keer een treffer voor. Dat deed hij ook zeer succesvol als speler van Ajax (45), Galatasaray (44) en Inter (35). Met een spectaculaire comeback bij FC Utrecht kan Sneijder een plek in de top 25 nieuw leven inblazen.

Top 10 assistkoningen

1. Lionel Messi: 323

2. Cristiano Ronaldo: 258

3. Luis Suárez: 256

4. Mesut Özil: 253

5. Ángel Di María: 235

6. Cesc Fabregas: 234

7. Xavi: 230*

8. Franck Ribéry: 227

9. Thomas Müller: 224

10. Steffen Hofmann: 201

* Xavi debuteerde al in 1998 voor Barça. Zijn assists voor de eeuwwisseling zijn niet meegeteld.

Xavi.

