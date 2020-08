Koning van de Europa League hoopt bijzondere reeks in stand te houden

In 2006 en 2007 luisterde het toernooi nog naar de naam UEFA Cup, in 2009 werd het toernooi omgedoopt tot de Europa League. Tussen 2014 en 2016 was Sevilla de absolute baas in het tweede clubtoernooi van Europa, met drie eindzeges op rij onder coach Unai Emery. Manchester United is vanavond in Keulen voor de Spanjaarden de laatste horde richting de finale. De andere halve finale gaat morgenavond in Düsseldorf tussen Sjachtar Donetsk en Internazionale. De finale is vrijdagavond in het RheinEnergie Stadion in Keulen.