Koninklijke legt miljoenenpuzzel

UPDATE Neymar na verhoor verkrach­tings­zaak: ‘De waarheid komt boven tafel’

3:16 Neymar heeft zich donderdag voor de tweede keer in een week tijd bij de politie gemeld. In São Paulo werd hij verhoord over de aanklacht van verkrachting die de 26-jarige Braziliaanse Najila Trindade Mendes de Souza tegen hem heeft ingediend. Vorige week werd de sterspeler van Paris Saint-Germain in Rio de Janeiro ondervraagd over de video met expliciete foto’s van Najila die hij postte op sociale media en waarin hij de beschuldiging ontkent.