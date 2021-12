Koopmeiners schiet Atalanta naar zege op Hellas Verona

video PSV legt lat hoog in San Sebastián en wil méér dan vervolg in Conference League

Voor PSV is een vervolg in de Conference League absoluut niet oninteressant, maar de Eindhovense club heeft intern de lat hoger gelegd. Gaat het donderdag in San Sebastián mis, dan overwintert PSV wel in Europa, maar is de doelstelling niet gehaald.

8 december