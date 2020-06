Koploper FC Porto na winst zes punten los van titelhouder Benfica

Video Geniet van de mooiste assists van Benzema, assistko­ning van Real Madrid

29 juni Karim Benzema maakte zondagavond grote indruk door met een weergaloos hakje een prachtige assist te geven op Casemiro (zie video bovenaan). De Franse spits had daarmee een groot aandeel in de 0-1 zege op Espanyol, waardoor Real Madrid weer koploper is van La Liga.