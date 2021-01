Koploper ManUnited laat verzwakt Liverpool met de schrik vrijkomen

Door Geert Langendorff



Zonder publiek in het anders zo sfeervolle stadion Anfield miste Liverpool de vocale steun van duizenden fans in de rug. Trainer Jürgen Klopp moest puzzelen met de opstelling om de vele blessures op te vangen. Alle voortekenen waren in het voordeel van koploper Manchester United om de voorsprong op de regerend landskampioen te vergroten. Niettemin lukte het The Red Devils niet om de grote rivaal, op halve kracht, te verslaan.



Manchester United toonde zeer veel respect voor Liverpool, tot ongenoegen van voormalig Manchester City-speler Micah Richards. ,,Je kan geen kampioen worden als je zo negatief speelt”, zei de analyticus geërgerd in de studio van Sky Sports. Naast hem trok Roy Keane zijn wenkbrauwen op. ,,Eén steekbal moet goed vallen”, reageerde de Ier, die niets aan te merken had op de defensieve strategie van trainer Ole Gunnar Solskjaer.