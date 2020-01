Koploper RB Leipzig komt prachtgoal Touré niet te boven tegen Frankfurt

Dankzij een ijzersterke serie voor de winterstop sloot RB Leipzig het jaar af als Herbstmeister. Favoriet voor de landstitel is de ploeg niet, maar dat moet wel het doel zijn, stelde topscorer Timo Werner vorige weekend na de 3-1 zege op Union Berlin. Het gat met Bayern München, dat een wisselvallig seizoen doormaakt, bedroeg voor het weekend vier punten.



Thuis tegen Eintracht Frankfurt, waar Bas Dost een basisplaats had, wilde de ploeg van Julian Nagelsmann de reeks van dertien ongeslagen duels voortzetten. In de eerste helft had het er ook alle schijn van dat dit ging gebeuren. Leipzig was de bovenliggende partij, maar Frankfurt hield wonderwel stand.



Drie minuten na de pauze kwam de ploeg van Dost schitterend op voorsprong dankzij een verwoestende knal van Almany Touré. Leipzig ging op jacht naar de gelijkmaker, maar moest ook enkele goede mogelijkheden van Frankfurt toestaan. Werner, die met twintig competitietreffers zijn ploeg al zo vaak bij de hand nam, kon het verschil ditmaal ook niet maken. Diep in blessuretijd maakte Filip Kostic een einde aan alle twijfel: 0-2.