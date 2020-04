Kortrijk en Moeskroen praten over fusie

,,In een voetballandschap dat in evolutie is, is het goed om van gedachten te wisselen", zei manager Matthias Leterme van Kortrijk in de krant Het Laatste Nieuws. ,,Maar het was pas een eerste gesprek. We moeten zien wat de meerwaarde is, maar we schieten het idee niet per definitie af."

Het initiatief kwam volgens Leterme van Moeskroen. ,,Een invitatie sla je niet af, zeker niet van je naaste buur." Royal Excel Moeskroen behoort tot de zeven profclubs in België die vorige week te horen kregen dat ze vooralsnog geen licentie ontvangen voor volgend seizoen. De club, in 2010 ook al ontstaan uit een fusie, heeft financiële problemen en die zullen door de coronacrisis alleen maar groter worden.

,,Ik zeg al langer dat er te veel profclubs zijn in België en daar kan je aan werken door te fuseren”, aldus voorzitter Joseph Allijns van Kortrijk bij Sporza. ,,Als je in onze regio kijkt, het zuiden van West-Vlaanderen, dan kom je uit bij Moeskroen. Maar je moet ook denken aan Roeselare, want dat is economisch een sterke regio. Als dit zou lukken, komt een droom uit. We kunnen er voor zorgen dat het professioneel voetbal in de regio in stand wordt gehouden.”