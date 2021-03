Kortsluiting! Smerige overtreding kost verdediger Getafe ‘donkerrood’

Video Na Oscar Mingueza schittert ook zusje Ariadna (17) voor FC Barcelona: ‘Ik sliep tijdens haar debuut’

13 maart Broers die bij dezelfde club spelen kennen we natuurlijk genoeg: Frank en Ronald de Boer, Gary en Phil Neville, Erwin en Ronald Koeman. Het rijtje is heel erg lang, maar in Spanje is er nu een primeur: een broer en zus in de hoofdmacht van dezelfde club.