Kostbaar puntenverlies voor Stoke City

In de extra tijd maakte Stoke, met Erik Pieters en Bruno Martins Indi in de gelederen, vergeefs jacht op de vereiste winst.

Stoke, dat op 20 januari voor de laatste keer won in de Premier League, bleef op de negentiende plaats staan, op vijf punten van de veilige zeventiende plek. West Ham is op de veertiende plaats nog niet helemaal veilig.

Crouch maakte in Londen zijn 44ste competitietreffer voor zijn huidige club. Hij is nu de topscorer aller tijden van Stoke in de Premier League. Zijn treffer in de 79ste minuut was echter door toedoen van Carroll niet voldoende voor drie punten.