Kostbare zege voor Anderlecht in strijd om play-offs

Video Liverpool is koppositie kwijt na gelijkspel in derby bij Everton

19:56 Liverpool is voor het eerst sinds 16 december 2018 de koppositie kwijt na een speelronde in de Premier League. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelde vanmiddag met 0-0 gelijk in de stadsderby bij Everton. Koploper Manchester City heeft nu een punt voorsprong met nog negen wedstrijden te gaan.