Kozak stapt per direct op als bondscoach van Slowakije

Rusland opnieuw te sterk voor Turkije in Nations League

20:21 De Russische voetbalploeg, afgelopen zomer kwartfinalist bij het WK in eigen land, blijft het goed doen. Het elftal van bondscoach Stanislav Cherchesov was in Sotsji met 2-0 te sterk voor Turkije en is in de UEFA Nations League nog altijd ongeslagen.