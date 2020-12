Krantenoverzicht: Italië onder indruk van ‘tank’ Brobbey en ‘fantastisch’ Atalanta

‘Fantastisch Atalanta wint bij Cruijff thuis’, kopt Tuttosport na de zege van Atalanta op bezoek bij Ajax. Volgens Calcio Meracto was het ‘Ajax dat de wedstrijd maakte, maar de rotsvaste verdediging van Atalanta niet wist te doorboren.’ De Italianen hielden tegen Ajax de deuren gesloten en deelden vijf minuten voor tijd via Luis Muriel de definitieve genadeklap uit.

Met name Ryan Gravenberch moest het in de Italiaanse media ontgelden, nadat hij in de slotfase met een tweede gele kaart Ajax definitief de das omdeed. ‘Een onhandige actie’ schreef Tuttosport. Calcio Mercato bestrafte hem met een vier als eindcijfer. ‘Gravenberch is een jonge belofte die wordt vergeleken met Seedorf en Pogba, maar hij liet vanavond zijn talent niet zien. Niet erg scherp, hij pakt tweemaal geel en dus rood’, schreef de website.

Berat Djimsiti namens Atalanta in duel met Ajacied Brian Brobbey.

De Italiaanse kranten waren wél onder de indruk van Brian Brobbey. Niet per se van de eerste 45 Champions League-minuten in zijn nog prille loopbaan, maar vooral door het imposante gestalte van de achttienjarige. ‘Een imposante spits’, noteerde Tuttosport. Ook La Gazzetta Dello Sport stond versteld van zijn fysiek. ‘Een tanklichaam met een verlangen om duels uit te vechten.’ Calcio Mercato omschreef de in de rust gewisselde Brobbey als ‘de Nederlandse reus’.

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

Marca prees na de ontsnapping van Real Madrid vooral trainer Zinédine Zidane. Met de zege op Borussia Mönchengladbach dwong De Koninklijke alsnog overwintering af. ‘Zidane verdient een standbeeld bij Bernabéu. Op een nieuwe belangrijke avond toonde Madrid de beste versie van zichzelf. Zidane zag zijn spelers de beste wedstrijd in tijden spelen.’ Daar kon AS zich in vinden. ‘Real overklast Borussia Mönchengladbach met de beste wedstrijd van het seizoen.



De krant tweede een foto van de ranglijst, waar Real uiteindelijk alsnog de koppositie in handen heeft. ‘Crisis? Wat crisis?’, vroeg AS zich af bij een blik op die ranglijst. Volgens Sport ‘joeg Real Madrid de geesten weg’, doelend op de gevreesde uitschakeling in de Champions League. El País was eveneens onder de indruk. ‘Real Madrid schitterde nu het in nood verkeerde en stoot door naar de volgende ronde’.

Daar slaagde poulegenoot Inter niet in. De Milanese topclub beet zich stuk op Sjahktar Donetsk en miste zelfs het vangnet in de vorm van de Europa League. ‘Wat een klap!’, schrijft het geschokte Tuttosport in koeienletters. Het medium Gonfia La Rete was harder in het oordeel. ‘Dit is een ramp. Helemaal niets voor de club met rijke investeerders. Helemaal niets voor de club waar de trainer (Antonio Conte, red.) twaalf miljoen euro per jaar verdient.’

Paris Saint-Germain - Basaksehir

In het duel dat werd ingehaald (dinsdag zouden door de vierde official racistische opmerkingen zijn gemaakt richting Basaksehir-assistent Pierre Webó) was er een basisplaats voor Mitchel Bakker. De twintigjarige Nederlander beleefde een sterk optreden in de met 5-1 gewonnen wedstrijd. Dat constateerde ook France Football. ‘Omdat hij weinig verdedigend werk hoefde verrichten, kon hij aanvallend zijn bijdrage leveren. Hij werd echter nog te vaak genegeerd door Neymar’

Bakker was kort voor rust trefzeker, maar zijn goal werd afgekeurd. ‘Zijn gedesillusioneerde hoofd sprak boekdelen’, vervolgt de krant. ‘En na de VAR stond de paal hem een doelpunt in de weg. Het demotiveerde hem niet, getuige zijn fraaie pass op Kylian Mbappé. Een sterk optreden van hem.’ Bakker kreeg een zeven van France Football.

Jurgen Ekkelenkamp.