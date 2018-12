KRC Genk verslaat Anderlecht in Belgische topper

Anderlecht had voorafgaand aan de topper in België vijf punten minder dan koploper KRC Genk. Een zege was dus meer dan welkom. In de eerste helft waren de beste kansen ook voor Paarswit, waar ex-PSV’er Zakaria Bakkali een basisplaats had. Anderlecht kreeg na 70 minuten de deksel op de neus voor de gemiste kansen. De Spanjaard Alejandro Pozuelo werkte een voorzet van Genk-parel Sander Berge in het doel.



Die treffer kwam Anderlecht niet meer te boven. Daardoor blijft Anderlecht steken op de vierde stek met 30 punten. KRC Genk is koploper met 38 punten, Club Brugge is de eerste achtervolger met 34 punten.