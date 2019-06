Kroatië doet in EK-kwalificatie goede zaken tegen Wales

Video Özil betaalt op dag bruiloft operatie van duizend kinderen

12:08 Arsenal-ster Mesut Özil (30) trad vandaag met Amine Gülse (26) in het huwelijksbootje. De trouwerij, waar ook de Turkse president Recep Erdogan aanwezig was, vond plaats in een luxueus hotel in Istanboel. Het koppel deelde hun vreugde met een bijzonder gebaar. Ze betalen de operatie voor duizend kinderen.