Kroatië en Frankrijk schieten weinig op met gelijkspel bij jubileum Modric

De wedstrijd stond voor beide landen in het teken van eerherstel. De twee toplanden moesten in de herhaling van de WK-finale van 2018 aan de bak na hun uitglijders van vrijdagavond bij de start van de derde Nations League. Kroatië verloor toen met 0-3 van Oostenrijk en Frankrijk werd in het Stade de France te kijk gezet door Denemarken: 1-2.



Kroatië en Frankrijk staan na twee duels dus op één punt, al zullen de spelers daar na een lang seizoen bij hun clubs weinig waarde aan hechten. De Franse bondscoach Didier Deschamps gooide zijn elftal voor vanavond ook helemaal om. AS Monaco-middenvelder Aurélien Tchouaméni (22), die voor zo'n 80 miljoen euro op weg lijkt naar Real Madrid, was de enige speler die net als vrijdag in de basis stond bij de wereldkampioen. Karim Benzema en Kylian Mbappé bleven zelfs de hele avond op de bank in Split, waar voor de wedstrijd Luka Modric in het zonnetje werd gezet. De 36-jarige middenvelder van Real Madrid speelde zijn 150ste interland, nadat hij in maart vorig jaar Darijo Srna al passeerde als recordinternational met zijn 135ste optreden voor de Kroaten.