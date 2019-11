Kroatië moet EK veiligstellen zonder Rakitic

Kroatië heeft zaterdag in Rijeka tegen Slowakije aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van deelname aan de Europese eindronde van volgend jaar. De verliezend finalist van het WK 2018 staat met veertien punten uit zeven wedstrijden aan kop in groep E, gevolgd door Hongarije met twaalf punten.

De onderlinge resultaten zijn in het voordeel van de Kroaten. Slowakije (tien uit zes) en Wales (acht uit zes) maken ook nog kans om bij de eerste twee in de poule te eindigen. Wales treft zondag Azerbeidzjan en ontvangt drie dagen later Hongarije in Cardiff.