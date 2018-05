Kroatische bondscoach vertrouwt op vaste kern

,,Het WK is geen toernooi om grote wijzigingen door te voeren'', verklaarde Dalic. ,,Ik vertrouw op mijn beproefde en vertrouwde manschappen en ik heb daar een klein beetje vers bloed aan toegevoegd. Het is tijd om de droom van Kroatië waar te maken.''

Kroatië beschikt al jarenlang over een sterke ploeg met daarin bekende spelers als Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic en Dejan Lovren. Vedran Corluka zit ook bij de selectie, hoewel de 97-voudig international met een kuitblessure kampt. Dalic heeft daarom 24 spelers geselecteerd, van wie er nog een moet afvallen voor het WK. Als Corluka op tijd fit is, zal het waarschijnlijk gaan tussen Caleta-Car en middenvelder Filip Bradaric.

,,Het wordt een race tegen de klok, ik hoop dat Vedran het haalt'', zei Dalic over de 32-jarige verdediger van Lokomotiv Moskou. ,,Ik wil echter ook geen risico's met hem nemen.'' Kroatië treft Argentinië, Nigeria en IJsland in groep D. In de aanloop naar het WK oefenen de Kroaten tegen Brazilië (3 juni) en Senegal (8 juni).