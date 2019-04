Kromowidjojo wint 50 meter vrij ook in Eindhoven

Ranomi Kromowidjojo heeft ook bij de Swim Cup in Eindhoven de 50 meter vrije slag gewonnen. De wereldkampioene kortebaan op dit nummer tikte in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion als eerste aan in 24,48 seconden. Vorige week bij de Swim Cup in Den Haag zegevierde 'Kromo' op het kortste nummer in 24,60.

Net als in het Hofbad eindigde Femke Heemskerk weer als tweede, in 24,67. Zowel Kromowidjojo als Heemskerk heeft zich op de 50 vrij geplaatst voor de WK van komende zomer in Gwangju. Kim Busch werd derde in Eindhoven in 24,89 en daarmee bleef ze boven de limiet van 24,73.



Kromowidjojo keek tevreden terug op haar weekend. ,,Zaterdag heb ik een goede 100 meter vrije slag gezwommen (53,49, gedeelde winst met Femke Heemskerk, red.) en nu op de 50 vrij weer een mooie tijd. Ik ben een stap verder dan vorige week in Den Haag.” Toen noteerde Kromowidjojo op de kortste sprintafstand 24,60.

Alleen op de 50 meter vlinderslag liep het vrijdag, op de eerste dag van de Eindhovense Swim Cup, niet lekker. ‘Kromo’ slaagde er niet in de limiet te zwemmen en zag Maaike de Waard er met de overwinning vandoor gaan.

De Nederlandse topzwemmers genieten nu van een week vakantie en pikken de draad na Pasen weer op. Op woensdag na Pasen vertrekt Kromowidjojo naar China voor de eerste FINA-wedstrijd van de Champions Swim Series waarvoor de olympisch kampioene is uitgenodigd. Vakantie is nu niet echt vakantie voor Kromowidjojo. ,,De hele wereldtop is in China aanwezig dus ik wil wel goed in vorm zijn. Daarom train ik komende week om de dag in het water en doe ik iedere dag kracht- en landtrainingen.”