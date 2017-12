Krstajic blijft aan als bondscoach van Servië

,,De raad van commissarissen heefter definitief voor gekozen dat Krstajic aan het roer blijft tot het einde van de WK-campagne van de nationale ploeg", zei technisch directeur Goran Bunjevcevic. ,,De details van de deal zullen we in de tweede helft van januari bekendmaken."



De voormalige verdediger van het Joegoslavisch elftal nam de taken over van Muslin, die ondanks plaatsing voor het WK moest vertrekken. Het is voor Servië het eerste grote toernooi in acht jaar, maar de bond was niet tevreden met de prestaties en de vernieuwing van het team onder Muslin. Onder Krstajic won Servië met een verjongde ploeg de oefenwedstrijd van China met 2-0 en speelde het met 1-1 gelijk tegen Zuid-Korea.