Krul met twee gestopte pingels in voetsporen Stekelenburg

Eerst stopte Krul de penalty van Marcus Rashford. Daarna legde Anthony Martial vlak voor de rust aan, maar ook de Franse aanvaller kon de 31-jarige Hagenaar niet passeren. De laatste keeper die in de Premier League twee penalty’s stopte was ook een Nederlander. Maarten Stekelenburg keerde drie jaar geleden in dienst van Everton twee strafschoppen van die andere ploeg uit Manchester: City.



Edwin van der Sar, Mark Bosnich, Pavel Srnicek, Brad Friedel, Jussi Jääskeläinen stopten eerder ook twee pingels in een Premier League-wedstrijd. Ex-PSV’er Heurelho Gomes deed het zelfs in twee wedstrijden.



Marcus Rashford wist Krul vlak na zijn gemiste pingel vanuit een spelsituatie wel te passeren. Hij maakte de 0-2. Scott McTominay opende in de 21ste minuut al de score. Anthony Martial maakte een kwartier voor tijd de derde United-treffer. Onel Hernandez redde de eer voor Norwich.