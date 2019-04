Kruls Norwich nog niet zeker van Premier League

BBC-analytici kiezen voor Van Dijk als speler van het jaar in Engeland

19 april Als het aan de analytici van de BBC ligt, wordt Virgil van Dijk binnenkort verkozen tot speler van het jaar in Engeland. 14 van de 21 kenners van het Engelse voetbal kiezen voor de 27-jarige verdediger van Liverpool als PFA Player of the Year.