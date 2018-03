Kuyt en Makaay in evenwicht in 'legendwedstrijd' op Anfield

Müller, Özil en Can haken af bij Duitsland

17:48 Het Duitse voetbalelftal treedt dinsdag zonder Thomas Müller, Mesut Özil en Emre Can aan in de oefeninterland tegen Brazilië. De drie middenvelders zijn allemaal afgehaakt voor de krachtmeting met de 'Seleção' in het Olympisch Stadion van Berlijn. Müller (Bayern München) en Özil (Arsenal) stonden vrijdag nog in de basis in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje (1-1).