Kwartfinales Champions League: Bayern op bezoek bij stuntploeg Villarreal, topaffiche in Londen

21.00 uur: Chelsea - Real Madrid

De Premier League voert de boventoon in de hoogste divisie van het Europese clubvoetbal. Ook in de derde kwartfinale is een Engelse inbreng: Chelsea treft Real Madrid. De wedstrijd is bijzonder voor Eden Hazard, die op Stamford Bridge op het oude nest zou terugkeren. Zou, want de Belgische aanvaller is geblesseerd. Wie wél mee naar Londen is, is Real-trainer Carlo Ancelotti. De Italiaanse oefenmeester testte in eerste instantie positief op corona, maar is na een negatieve test vanochtend alsnog zijn ploeg achterna gereisd.