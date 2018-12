Kylian Mbappé: de beste tiener sinds Pelé en Maradona

Mbappé begon met voetballen bij AS Bondy met zijn vader als coach, maar kwam al snel in de befaamde Franse voetbalacademie in Clairefontaine terecht. Op zijn elfde kon Mbappé al kiezen uit Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City en Bayern Munich, maar het werd AS Monaco. Zijn profdebuut maakte Mbappé op 2 december 2015, twee weken voor zijn zeventiende verjaardag. Hij viel in de 88ste minuut in voor Fábio Coentrão tijdens AS Monaco - SM Caen (1-1). Hij werd daarmee de jongste speler van Monaco met 16 jaar en 347, waarmee hij het clubrecord van Thierry Henry uit 1994 uit de boeken werkte. Twee maanden later verbrak hij ook het record van Henry als jongste doelpuntenmaker voor Monaco. Het bleef dat seizoen bij 1 goal in 14 optredens, maar in het seizoen 2016/2017 leerde heel de wereld Mbappé kennen. Hij was in 44 duels goed voor 26 goals en 14 assists. Met Monaco werd hij kampioen van Frankrijk en kwam hij tot de halve finale van de Champions League, waarin Juventus te sterk was.