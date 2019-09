La Plata loopt uit voor presentatie Maradona bij Gimnasia

Maradona werd donderdagavond aangesteld door Gimnasia. Het wordt zijn eerste trainersklus in Argentinië in 24 jaar. Maradona was in 1995 heel even coach van Racing Club, maar besloot destijds al vrij snel weer te gaan voetballen bij Boca Juniors. In 1997 stopte hij definitief als voetballer, om in 2008 pas weer in het trainersvak te belanden. Hij werd bondscoach van Argentinië, maar na de pijnlijke uitschakeling op het WK 2010 (4-0 verlies tegen Duitsland in de kwartfinale) werd hij ontslagen. Daarna was Maradona nog coach van Al-Wasl, Fujairah FC en Dorados de Sinaloa.