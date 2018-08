Laatste FIFA-topman uit tijdperk Blatter weg

De 43-jarige Villiger was een van de weinige topmannen die bij de FIFA mocht blijven werken nadat Blatter onder grote druk als voorzitter was afgetreden. Hij maakte onder de nieuwe voorzitter Gianni Infantino zelfs promotie.



,,Ik heb het voorrecht gehad om in verschillende rollen te werken bij de FIFA'', zegt de Zwitser in een verklaring. ,,Na het succesvolle WK in Rusland is voor mij de tijd gekomen om op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen.''



Villiger vertolkte een belangrijke rol bij de FIFA toen drie jaar geleden een corruptieaffaire tot uitbarsting kwam. Rond het verkiezingscongres van 2015 werden diverse bestuursleden van de mondiale voetbalbond opgepakt. Het leidde ook tot het vertrek van Blatter, die later voor zes jaar werd geschorst. Villiger werkte in die periode nauw samen met de Amerikanen die namens justitie een intern onderzoek uitvoerden naar misstanden bij de FIFA.