Lallana net op tijd fit voor CL-finale én WK met Engeland

De dertigjarige middenvelder kan daarna ook een rol spelen in de finale van de Champions League op 26 mei tegen Real Madrid én mogelijk op het WK in Rusland.



Bondscoach Gareth Southgate maakt woensdag de namen bekend van de 23 spelers die meegaan naar de mondiale eindronde. Hoewel Lallana dit seizoen vanwege diverse blessures weinig in actie kwam, is de 34-voudig international doorgaans een vaste waarde in de Engelse selectie. Een fitte Lallana kan rekenen op een uitnodiging voor het WK. ,,En Adam is topfit'', verzekert Klopp. ,,Het zou perfect zijn als we hem tegen Brighton wat minuten kunnen geven.''