Lammers fleurt invalbeurt bij koploper Atalanta op met fraaie goal

Atalanta-coach Gian Piero Gasperini gaf Lammers na afloop een groot compliment na zijn sterke invalbeurt. ,,Ik wil geen moeilijke vergelijkingen maken, maar zijn beweging en techniek hebben wat van Marco van Basten weg. Al komt hij natuurlijk nog niet bij hem in de buurt qua klasse” zei Gasperini, sinds 2016 succesvol als coach van de club uit Bergamo.



Lammers verving de Colombiaanse spits Duván Zapata in de 66ste minuut en de spits uit Tilburg zorgde een kwartier later voor de 5-2, waar het ook bij bleef in Bergamo. Voor het eerst sinds maart waren er daar weer toeschouwers welkom: familieleden en zorgmedewerkers uit de door corona zo zwaar getroffen stad uit het noorden van Italië.



De Colombiaan Luís Muriel had Atalanta in de zevende minuut aan de leiding gebracht. De Uruguayaanse verdediger Diego Godín (ex-Internazionale en-Atlético Madrid) maakte bij zijn debuut voor Cagliari in de 24ste minuut gelijk. Daarna zette de thuisclub door met drie treffers binnen een kwartier. De Argentijnse captain Alejandro Papu Gómez, de Kroaat Mario Pasalic en Zapata waren de makers. Kort na rust bracht de Braziliaan João Pedro de marge terug tot twee. Verder kwamen de gasten uit Sardinië niet. Lammers passeerde in de 81ste minuut de Griekse verdediger Charis Lykogiannis en rondde af met een schuiver.