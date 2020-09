Lampard geniet van hattrick Havertz: ‘Geweldige avond voor hem’

,,De combinaties met Tammy Abraham, de manier waarop hij in de wedstrijd groeide en het vertrouwen dat hij opdeed met zijn drie goals; het was een geweldige avond voor Kai en de eerste van vele voor hem", zei Lampard over zijn Duitse topaankoop.

,,We moesten hem woensdag gebruiken vanwege een paar blessures. En dit was een uitgelezen kans om te wennen aan ons spel als we niet in balbezit zijn." Havertz kwam afgelopen zomer voor circa 80 miljoen euro over van Bayer Leverkusen.