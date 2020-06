Landstitel Liverpool mogelijk vanuit luie stoel na overtuigende zege op Palace

Crystal Palace was op 23 april 2017 de laatste ploeg die Liverpool wist te verslaan in een Premier League-wedstrijd op Anfield. Crystal Palace was óók de ploeg die in 2014 de titelhoop van Liverpool volledig verpulverde na een comeback van een 0-3 achterstand. Maar Crystal Palace, met Patrick van Aanholt in de basis, was woensdagavond niet de ploeg die ervoor zorgde dat Liverpool voor het eerst sinds 2017 weer eens onderuit ging op eigen veld.

Vanaf de aftrap zette Liverpool, waar Virgil van Dijk én Georginio Wijnaldum in de basis begonnen, vol druk op de formatie van coach Roy Hodgson. Het duurde echter wel even voordat The Reds echt grote kansen kregen. Een weergaloze vrije trap van Trent Alexander-Arnold kwam dan ook als geroepen voor Liverpool. De 21-jarige vleugelverdediger mocht na een overtreding op Virgil van Dijk aanleggen voor een vrije trap en die krulde de jongeling prachtig in de hoek. Daarmee werd hij de jongste Liverpool-speler die een directe vrije trap scoorde in de Premier League sinds Robbie Fowler in 1995.

Volledig scherm Trent Alexander-Arnold viert de 1-0. © BSR Agency

Liverpool werd sterker na de openingsgoal. Jordan Henderson trof de paal, waarna Van Dijk in de rebound op Joel Ward stuitte. Hij haalde de bal net voor de lijn weg. Het bleek uitstel van executie, want een minuut voor rust kwam de thuisploeg alsnog op een 2-0 voorsprong. Op aangeven van Fabinho was het Mohamed Salah die zijn zeventiende van het seizoen tegen de touwen werkte. Alleen Jamie Vardy heeft er met negentien goals nog meer gemaakt.

Wonderschone pegel

Waar Fabinho bij de 2-0 al de aangever was, daar mocht hij tien minuten na rust ook zelf een feestje vieren. Van een metertje of 25 werd de Braziliaanse middenvelder helemaal vrij gelaten en daar kregen Van Aanholt en consorten behoorlijke spijt van. Fabinho haalde snoeihard uit en zijn wonderschone pegel belandde prachtig in het doel.

Volledig scherm Fabinho haalt uit en maakt de 3-0. © AFP

Hoewel Crystal Palace zoals gezegd in 2014 op ongekende wijze terugkwam van een 3-0 achterstand, daar zat dat er woensdagavond op Anfield geen moment in. Jaïro Riedewald kwam er na 66 minuten nog wel in bij de uitploeg, maar ook hij kon geen wonderen verrichten. Kort na de invalbeurt van de oud-Ajacied was het namelijk Sadio Mané die de 4-0 maakte. Dat was ook de eindstand.

Spelers, technische staf, fans en iedereen die Liverpool een warm hart toedraagt, zal morgen om 21.15 uur gespannen voor de buis zitten. Dan begint Chelsea - Manchester City op Stamford Bridge. Als Manchester City niet wint, is Liverpool voor het eerst sinds 1990 weer kampioen van Engeland zonder dat het zelf in actie komt. Als Manchester City wél wint, dan wacht op donderdag 2 juli dé wedstrijd van het jaar: Manchester City - Liverpool. The Reds kunnen dan in het hol van de leeuw de titel binnen hengelen. Dat is echter allemaal afhankelijk van morgen: Chelsea - Manchester City.



Stand:

1. Liverpool 31-86 (70-21)

2. Manchester City 30-63 (76-31)

Volledig scherm Sadio Mané maakt de 4-0. © BSR Agency

Volledig scherm John Henderson treft de paal. © AFP

Volledig scherm Mohamed Salah en Sadio Mané vieren de 2-0. © 2020 Pool

