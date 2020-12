Lange schorsing en nóg een fikse boete voor spugende Thuram

Thuram kreeg in de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim rood nadat hij Posch in zijn gezicht had gespuugd. Hoewel hij na afloop beweerde dat hij niet opzettelijk in de richting van zijn tegenstander spuugde, kreeg hij van zijn club meteen een boete ter hoogte van een maandsalaris opgelegd. Alsof dat nog niet genoeg is, deed de tuchtcommissie daar nog eens een boete van 40.000 euro bovenop.