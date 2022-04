Laporta maakt excuses en roept Barça-fans op terug te komen: ‘We hebben hen meer dan ooit nodig’

Volgens Laporta slaagden supporters van Frankfurt erin om via tussenpersonen aan veel meer kaarten te komen. ,,We hebben dit verouderde systeem geërfd van het vorige bestuur”, zei Laporta, die dinsdag een persconferentie gaf om uitleg te geven. ,,De club is niet schuldig, want we hebben zelf geen kaarten aan Duitse fans verkocht, maar we zijn wel verantwoordelijk voor de hele organisatie. We moeten dus zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.” Barcelona gaat daarom de ticketverkoop aanpassen. ,,Zodat we altijd weten wie uiteindelijk het stadion binnenkomt.”