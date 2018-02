Lazio kent weinig moeite met Sassuolo

Sergej Milinkovic-Savic maakte het eerste en derde doelpunt voor Lazio. Spits Ciro Immobile scoorde de tweede uit een strafschop. Het was de 23e competitietreffer voor de topscorer van Italië. Lazio heeft 52 punten en staat wel ruim achter op de twee topploegen in Italië, Napoli en Juventus.



Beide ploegen haalden niet met elf man het einde. Sassuolo raakte in de 54e minuut Domenico Berardi kwijt door een rode kaart. Bij Lazio moest in de 62e minuut Adam Marusic inrukken met rood.