Lazio moet deel stadion dicht laten door racistisch gedrag supporters

Rodrigo redt Spanje in blessure­tijd tegen Zweden

15 oktober Spanje ontsnapte vanavond aan puntenverlies in Groep F. De gemiste kansen voor de pauze braken de Spanjaarden in de tweede helft bijna op. Ex-PSV’er Marcus Berg leek de matchwinner te worden, maar in blessuretijd stak Valencia-spits Rodrigo daar een stokje voor (1-1). Spanje is door de remise zeker van EK-deelname.