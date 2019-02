Lazio na penaltythriller naar halve finale Coppa Italia

Eerbeton aan Sala Trainer Nantes: ‘Ik hoop dat jongens hun glimlach zullen terugvin­den’

31 januari Vahid Halilhodzic zat al honderden wedstrijden als trainer op de bank, maar nog nooit had de 66-jarige Bosniër het zo zwaar als gisteravond in Nantes. De thuiswedstrijd van zijn club tegen Saint-Etienne stond volledig in het teken van Emiliano Sala, de Argentijnse spits die al ruim een week vermist is.