Lazio schorst valkenier na eren van Mussolini met fascistische groet

Nu al ‘do-or-die’ voor Barcelona, Van Bommel zonder Weghorst naar Salzburg

12:00 Barcelona opent de tweede Champions League-dag van deze week. De ploeg van Ronald Koeman treft in Camp Nou Dinamo Kiev. In Salzburg ontvangt Red Bull het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel, die Wout Weghjorst vanwege corona thuis heeft moeten laten. Volg beide duels vanaf 18.00 uur in ons liveblog.