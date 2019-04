Lazio veroordeelt gedrag ‘geïsoleerde individuen’: ‘Lazio heeft geen racistische fanbase’

Gazetta dello Sport plaatste eerder een video online, waarop te zien was hoe Laziosupporters bij San Siro racistische spreekkoren over de donkere Milan-speler Tiemoue Bakayoko zongen. Tijdens de wedstrijd in Milaan woensdagavond waren dezelfde beledigingen te horen. Ook werd een groep fans van Lazio gefotografeerd terwijl die een spandoek vasthield met de tekst ‘Eer aan Benito Mussolini'.



,,Dit past niet bij onze normen en waarden die we al 119 jaar in stand houden”, stelt Lazio. ,,Dit heeft niets van doen met enige vorm van passie voor de sport.”