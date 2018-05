Lech Poznan krijgt als straf acht wedstrijden zonder publiek

Bij een voorsprong van 2-0 voor Legia wisten supporters van Lech Poznan de wedstrijd een kwartier voor tijd stil te leggen door rookbommen en vuurwerk op het veld te gooien. Ze slaagden er ook in een hek open te breken en het veld op te komen.

Zo'n 200 agenten van de oproerpolitie moesten er aan te pas komen om de rust terug te brengen in het Inea-stadion in Poznan, dat ook werd gebruikt tijdens het EK 2012. De wedstrijd werd niet meer hervat en omgezet in een reglementaire zege van 3-0 voor Legia Warschau, dat daardoor voor de dertiende keer landskampioen werd.