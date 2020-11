Ledezma (PSV), Llanez (Heerenveen) en Soto (Telstar) opgenomen in piepjonge selectie Verenigde Staten

23 van de 24 spelers in de selectie zijn actief bij Europese clubs. De enige uitzondering is Johnny Cardoso, een negentienjarige middenvelder die uitkomt voor de Braziliaanse topclub Internacional. ‘Team USA’ neemt het in de komende interlandperiode op tegen Wales (op 12 november in Swansea) en Panama (op 16 november in Wiener Neustadt, Oostenrijk). Het worden pas de tweede en derde interland van de Verenigde Staten dit jaar, na de 1-0 zege op Costa Rica op 1 februari. Heerenveen-aanvaller Ulysses Llanez (19 jaar, dit seizoen gehuurd van VfL Wolfsburg) maakte toen de enige goal uit een strafschop bij zijn debuut in de nationale ploeg. Llanez speelde dit seizoen pas 38 minuten in de hoofdmacht van de Friese club, maar is toch opgeroepen door Berhalter. De vandaag twintig jaar geworden Sergiño Dest is ook van de partij, net als zijn Barcelona-teamgenoot Konrad de la Fuente. Chelsea-aanvaller Christian Pulisic (22), Juventus-middenvelder Weston McKennie (22) en Lille-aanvaller Timothy Weah (22) zijn andere bekende namen in de selectie.

Er zijn liefst tien debutanten in de 24-koppige selectie van de Verenigde Staten. Zo zijn onder meer Telstar-aanvaller Sebastian Soto (20 jaar, gehuurd van Norwich City) en PSV-middenvelder Richard Ledezma (20 jaar) voor het eerst opgeroepen door bondscoach Berhalter, die zelf ook in Nederland speelde. Hij was tussen 1994 en 2000 verdediger voor PEC Zwolle, Sparta en Cambuur.



Berhalter maakt in zijn selectie zelfs ruimte voor twee talenten van 17 jaar. Het gaat daarbij om Borussia Dortmund-spelmaker Giovanni Reyna, wiens vader Claudio tussen 1994 en 2008 liefst 112 keer uitkwam voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten en aanwezig was op vier WK's. Zijn in 2002 geboren zoon vernoemde hij naar zijn voormalig Rangers-teamgenoot Giovanni van Bronckhorst.



Een andere 17-jarige in de selectie is Yunus Musah, die afgelopen zondag zijn eerste goal maakte voor Valencia. Musah werd geboren in New York, maar samen met zijn Ghanese ouders verhuisde hij al in zijn eerste levensjaar naar Italië. Musah speelde vervolgens van zijn twaalfde tot zijn zestiende in de jeugdopleiding van Arsenal. Musah had daardoor de keuze uit vier landen, maar de Verenigde Staten zijn er nu dus als eerste bij. Het gaat in de komende interlandperiode nog om vriendschappelijke interlands, dus Musah zit nog niet ‘vast’ aan de VS als hij debuteert.