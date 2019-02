Leeds United krijgt boete van 225.000 euro vanwege spionage bij tegenstanders

Volgens Bielsa, die zijn ploeg met 2-0 zag winnen van Derby County, is er niets bijzonders aan zijn werkwijze. ,,Ik doe alles om informatie over de tegenstander te verzamelen. Ik voel me schuldig als ik niet hard genoeg werk. Het is volgens mij niet illegaal wat ik heb gedaan. Maar ik accepteer alle straffen.”

Leeds United staat momenteel op een derde plaats in de Championship, twee punten achter koploper Norwich City. De bovenste twee clubs in de Championship promoveren rechtstreeks naar de Premier League, de nummers drie tot en met zes spelen play-offs voor een laatste ticket naar het hoogste niveau in Engeland. Leeds United speelde in het seizoen 2003/2004 voor het laatst in de Premier League.